テスラ株の上昇止まらず、目標株価上げ相次ぐ－空売り投資家には痛手

テスラ株の上昇止まらず、目標株価上げ相次ぐ－空売り投資家には痛手Esha Dey
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株価は年初来で25％超値上がり－Ｓ＆Ｐ500種の上昇率上回る
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ジェフリーズとドイツ銀行が新たに目標株価引き上げ
米テスラは、短時間での加速が可能となる同社の電気自動車（ＥＶ）の機能「ルディクラス・モード」で走っているようだ。同社株は年初来で25％超値上がりしている。同社株の猛烈な上昇ペースを受け、ウォール街のアナリストの間では目標株価引き上げが相次ぎ、空売り投資家の損失は拡大している。
テスラの株価は昨年10月中旬から２倍余りに上昇。７－９月（第３四半期）の予想外の黒字や、10－12月（第４四半期）の納車の好調、中国工場の迅速な建設、アナリストのセンチメントの全般的な改善が寄与した。Ｓ＆Ｐ500種株価指数の年初来上昇率は約1.6％。
今月に入りテスラの目標株価の引き上げが相次いだ後、ジェフリーズとドイツ銀行が新たに目標株価を大幅に引き上げた。ジェフリーズのフィリップ・ウショワ氏は目標株価を400ドルから600ドル、ドイツ銀行は290ドルから455ドルにそれぞれ引き上げた。
原題：
Tesla’s ‘Ludicrous Mode’ Fuels More Target Hikes, Burns Shorts（抜粋）