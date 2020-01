ムニューシン米財務長官は14日、記者団に対し、「中国が第2段階の貿易合意に署名し、それが実行可能であれば、適切な時期にわれわれは追加的な関税引き下げを検討するだろう」と語った。



トランプ大統領と中国の劉鶴副首相は15日に第1段階の貿易合意に署名する予定。



原題:

Mnuchin: Will Weigh China Tariff Cuts If Phase Two Deal Signed(抜粋)