１月14日の海外株式･債券･為替･商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ドルと円がほぼ変わらず-米中貿易合意の署名控え

14日のニューヨーク外国為替市場では、ドルがほぼ変わらず。米中は15日にワシントンで、第1段階の貿易合意書に署名する予定。事情に詳しい複数の関係者によれば、中国からの輸入品に米国が現在課している関税は、11月の米大統領選挙が終わるまで維持される可能性が高い。

◎米国株・国債・商品:株が下落、最高値から下げる-国債は上昇

14日の米株式相場は下落。日中取引ベースの最高値を更新していたが、下げに転じた。中国からの輸入品に米国が現在課している関税は、米大統領選挙が終わるまで維持される可能性が高いとするブルームバーグの報道が響いた。

米国株は下落、S&P500とナスダック総合が反落-ダウ小幅高

米国債は上昇、10年債利回り1.81%

NY原油先物は反発

NY金先物は続落、米中合意の署名控え

S&P500種株価指数とナスダック総合指数、ダウ工業株30種平均はいずれも日中の最高値を更新した後、上値が重くなった。この日のニュースで、将来の米中交渉進展を巡る懸念が根強いことが浮き彫りになった。これより先、大手銀行の決算が好感され、株式相場は値上がりしていた。米国債は上昇。米消費者物価指数の統計で、コア指数が市場予想を下回る伸びにとどまったことに反応した。

ニューヨーク時間午後4時過ぎの暫定値では、S&P500種は前日比0.2%安の3283.15。ダウ平均は32.62ドル(0.1%)高の28939.67ドル。ナスダック総合は0.2%下落。米10年債利回りは3ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の1.81%。

ニューヨーク原油先物相場は反発。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物2月限は15セント(0.3%)高の1バレル=58.23ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント3月限は49セント上げて64.69ドル。

ニューヨーク金先物相場は続落。先週付けた6年ぶり高値からの下げ幅が拡大した。米国と中国による第1段階の貿易合意への署名を間近に控え、逃避先資産としての金の妙味が低下した。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物2月限は、0.4%安の1オンス=1544.60ドルで終了。

◎欧州債:ドイツ債イールドカーブがフラット化、起債に堅調な需要

14日の欧州債市場ではドイツ債のイールドカーブがブルフラット化した。10年債利回りは若干低下。軟調な株式相場が債券を押し上げた。この日も国債発行が相次ぎ、シンジケート団を通じて行われたスペイン10年債の起債は需要が過去最高を記録した。

イタリアは新発30年債を発行する。スペインは100億ユーロ相当の国債売り出しに対して、500億ユーロを超える注文が集まった

オランダ債や英国債の発行にも良好な需要があった

ドイツ10年債利回りは1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)下げてマイナス0.17%、イタリア10年債利回りは1bp上昇の1.38%

