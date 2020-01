ジョンソン英首相は、欧州連合(EU)との「包括的な通商合意」に2020年末までに至る「極めて強い自信を持っている」と表明した。

同首相はBBC放送とのテレビインタビューで、合意の「可能性が非常に高いと思う」と述べ、「常識が完全に覆されることに対して常に備えなければならないが、素晴らしい新たな関係を築くことについては極めて強い自信がある」と語った。

Johnson: Very Likely U.K. Will Secure EU Trade Deal by End-Year(抜粋)