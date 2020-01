中国の輸出総額は世界的な需要の高まりを受け2019年に増加した。ただ米中貿易戦争のあおりで中国の対米貿易総額は約11%減った。

税関総署が14日発表した人民元ベースの19年輸出は前年比5%増加、輸入は1.6%増えた。この結果、年間の貿易黒字は25.4%増の2兆9200億元(約46兆8000億円)となった。

昨年12月の輸出(人民元ベース)は前年同月比9.0%増(予想中央値2.9%増)、輸入は17.7%増(同8.6%増)。税関総署は単月の貿易黒字額は示していない。

。

原題: China’s Trade With U.S. Fell in 2019, Global Surplus Widened、China Dec. Exports Rise 9.0% Y/Y in Yuan Terms; Est. 2.9% (抜粋)