11月の卸売在庫は6749億ドルに減少。前月は6754億ドルだった。

エコノミスト15人による予想レンジは0.2%減から0.3%増

卸売売上高は1.5%増加。前月は0.9%減少

