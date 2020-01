Photographer: Lauren DeCicca/Getty Images Photographer: Lauren DeCicca/Getty Images

中国は湖北省武漢市で広がる原因不明の ウイルス性肺炎が新たなコロナウイルスからと確認した。中国中央テレビ局(CCTV)が専門家チームの結果を引用して 伝えた。

重症急性呼吸器症候群( SARS)の原因となったコロナウイルスファミリーのウイルスとは異なるウイルスについて、さらなる調査が必要だとした。

China Confirms Pneumonia Cases in Wuhan From New Coronavirus: TV(抜粋)