イラン、米軍駐留基地にロケット弾－世界市場の反応示す４チャート

米軍とイラク軍が共用するイラク空軍基地をイランが複数のロケット弾で攻撃したのを受け中東情勢が緊迫化し、アジア時間８日に安全資産が急騰。米国株先物やアジア株は急落し、世界の金融市場は大きく動揺している。

米軍による先週のイラン革命防衛隊精鋭部隊のソレイマニ司令官殺害に対するイランの報復行動は、世界の市場に新たな波乱をもたらしている。世界市場の反応を示したチャートを以下に挙げた。

石油と米国株

ウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）原油先物は一時4.4％上昇。ＣＭＥに上場するＳ＆Ｐ500種株価指数Ｅミニ先物は１％以上の値下がり。

米国債とドル・円

米10年国債利回りは７ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）以上低下し1.74％を付け、ドルは円に対して下落した。中東で紛争が激化すれば、10年国債利回りは短中期的に1.6％にまで下がる可能性があるとＩＧマーケッツのアナリスト、カイル・ロッダ氏は予想した。

金

金は１オンス＝1600ドルを超え、2013年以来の高値に達した。

ボラティリティー

日経平均ＶＩ（ボラティリティー・インデックス）は16％上昇し、ＣＢＯＥボラティリティー指数先物１月限は11％上昇した。

原題： Global Market Reaction to Iran Rocket Attack in Four Charts（抜粋）