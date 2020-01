Photographer: Marco Bello/Bloomberg Photographer: Marco Bello/Bloomberg

トランプ米大統領は7日、イラクにある駐留米軍基地2カ所に対するイランの攻撃後、「全て問題ない。犠牲者と被害の状況を現在調査しているところだ」とツイートした。

トランプ氏は「これまでのところ順調だ!われわれには世界で最も強力かつ装備の整った軍隊がある」とコメントした。米国時間8日午前に声明を発表するとしているものの、具体的な時間は明らかにしていない。

