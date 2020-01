アジア時間8日午前、米国債は上げを縮めた。イラク内の米軍基地に対するイランの攻撃で米国側に重大な負傷者がないとFOXニュースが報じたことやトランプ米大統領が7日夜には演説しないとのホワイトハウスの発表を受けて、米国が即刻報復することへの懸念が後退した。

CNNはトランプ大統領の演説に向け準備が進められていると報じていた。

S&P500種Eミニはこの日の安値から持ち直し、ドルの対円相場も下げを縮めた。米10年債利回りは前日比7ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下。

原題:USTs Pare Rally as White House Says No Trump Address Planned(抜粋)