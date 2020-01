Photographer: -/AFP Photographer: -/AFP

米軍駐留のイラク基地へのイランの反撃に先立ち、イラン危機が軍事的にさらにエスカレートした場合のイラク周辺への48時間以内の展開に備え、英軍の軍艦とヘリコプター、数百人の要員が待機状態に置かれていたと英紙 ガーディアンが報じた。

同紙によれば、少数の輸送用大型ヘリ「チヌーク」を含む後方部隊は、イラン革命防衛隊コッズ部隊のソレイマニ司令官殺害後にイラク治安情勢が劇的に悪化した場合の英軍の待避を想定していた可能性がある。

原題:U.K. Prepares for Possible Troop Evacuation From Iraq: Guardian(抜粋)