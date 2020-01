Photographer: Ali Mohammadi/Bloomberg Photographer: Ali Mohammadi/Bloomberg

イランはイラクの米軍基地への攻撃の「第2波」を開始した、とタスニム通信が伝えた。匿名の関係者を引用。



原題:

Iran Starts ‘Second Wave’ of Attacks on U.S. Base in Iraq:Tasnim(抜粋)