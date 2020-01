Photographer: Marco Bello/Bloomberg Photographer: Marco Bello/Bloomberg

トランプ大統領はイラクの米施設への攻撃の報道について説明を受け、国家安全保障チームと状況を注視している。ホワイトハウスが声明を発表した。

