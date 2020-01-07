原油４％急騰、金は1600ドル台－イラン攻撃の報で米株先物も下落

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イランが米軍が駐留するイラク基地への攻撃を開始したとの報を受け、８日午前のアジア時間帯の取引では、原油相場が一時4.4％急騰し、米株価指数先物が１％余り下落した。

ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）のウェスト・テキサス・インターミディエート（ＷＴＩ）は一時１バレル＝65.48ドルまで上昇した。Ｓ＆Ｐ500種株価指数先物は東京時間午前８時41分時点で1.1％安となった。

金のスポット相場は2013年以来初めて１オンス＝1600ドルを突破した。

原題： Oil Jumps on Reports Iran Attacks Iraqi Base Housing U.S. Troops

*SPOT GOLD RISES ABOVE $1,600/OZ FIRST TIME SINCE 2013

U.S. Stock Futures Drop as Iran Retaliation Starts: Markets Wrap

（抜粋）