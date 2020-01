原油４％急騰、金は1600ドル台－イラン攻撃の報で米株先物も下落

Photographer: VIKTOR DRACHEV/AFP Photographer: VIKTOR DRACHEV/AFP

イランが米軍が駐留するイラク基地への攻撃を開始したとの報を受け、8日午前のアジア時間帯の取引では、原油相場が一時4.4%急騰し、米株価指数先物が1%余り下落した。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)は一時1バレル=65.48ドルまで上昇した。S&P500種株価指数先物は東京時間午前8時41分時点で1.1%安となった。

金のスポット相場は2013年以来初めて1オンス=1600ドルを突破した。

原題: Oil Jumps on Reports Iran Attacks Iraqi Base Housing U.S. Troops

*SPOT GOLD RISES ABOVE $1,600/OZ FIRST TIME SINCE 2013

U.S. Stock Futures Drop as Iran Retaliation Starts: Markets Wrap

