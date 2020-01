Photographer: Scott Eells Photographer: Scott Eells

イランが米国とイラクの合同空軍基地にロケット数十発を発射した、イラン国営テレビが伝えた。革命防衛隊(IRGC)を引用している。

米軍当局者1人はイラク西部のアル・アサド基地への攻撃が継続中だと確認した。



ホワイトハウスのグリシャム報道官は発表資料で、「イラクの米国施設が攻撃を受けたとの報をわれわれは承知している」とした上で、「大統領は報告を受けており、現在、状況を注視するとともに国家安全保障チームと協議を進めている」と述べた。



IRGCはイラン国営TVに対し、ソレイマニ司令官に対する先週の攻撃への対応策がさらに行われるだろうとしている。



IRGCは「われわれは米国大悪魔に対して、すべての措置がより多くの痛みと破壊を伴うだろうと通告する」と述べた。

原題:

Iran Says Starts Attack on Iraq Base Hosting U.S. Troops: TV(抜粋)