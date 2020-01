フランスのルメール経済・財務相は、「私が唯一関心を持っていること」は仏自動車メーカーの「ルノーが21世紀に好業績を上げ、成功することだ」と述べた。

ルメール氏は、ルノー・日産アライアンスは「うまくいっており、産業戦略を見直すプロセスにあるほか、電気自動車および自動運転車へのシフトを進めている」と指摘。「アライアンスの戦略に関して、ルノーのジャンドミニク・スナール会長と定期的に話をしている」と語った。

スナール会長については、よくやっているとの考えを示した。

原題:

Renault Must Succeed, Senard Is Doing Good Job: Le Maire(抜粋)