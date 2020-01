Photographer: ATTA KENARE/AFP Photographer: ATTA KENARE/AFP

イランは米国に対して13の報復「シナリオ」を検討しており、最も弱いシナリオでも米国にとって「歴史的な悪夢」を引き起こす可能性がある。ファルス通信がイラン最高安全保障委員会のシャムハニ事務局長を引用して報じた。

原題:Iran Is Assessing 13 Retaliation ‘Scenarios’ Against U.S.: Fars(抜粋)