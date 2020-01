韓国の文在寅大統領は7日の新年の辞で、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長によるソウル訪問の条件が早期に整うよう引き続き取り組む方針を示した。北朝鮮側と会って「絶えず」対話する用意があるとした。

文大統領は、非核化に向けた米朝協議が継続される必要があると述べ、武力の誇示と脅威は誰の助けにもならないと指摘。南北が朝鮮半島の平和のため「真剣に」議論することを提案した。

対日関係については、日本が輸出規制強化の措置を撤回すれば、さらに迅速に発展させていくことが可能になるだろうと述べた。

