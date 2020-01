ゴーン被告、逮捕に関与と考える関係者を会見で名指しへ－ＦＯＸ

Photographer: LUDOVIC MARIN/AFP Photographer: LUDOVIC MARIN/AFP

日産自動車元会長のカルロス・ゴーン被告はベイルートで8日行う記者会見で、日本政府の背後にいる複数の人物を含めて、自らの逮捕に陰で関与したと考える関係者を名指しする予定だ。FOXビジネスのマリア・バルティロモ氏に 明らかにした。

FOXビジネスによれば、ゴーン被告は2018年の自らの逮捕について、日産自動車と仏 ルノーとの経営統合に動いていた自分を倒そうとする陰謀だったと立証する証拠や文書が手元にあると語った。バルティロモ氏がゴーン被告と先週末に話したという。

ゴーン被告はまた、日本以外のいかなる法廷でも審理に臨む用意があると発言。妻と話すことが許されない保釈の条件によって我慢の限界を超えたと主張した。

原題:Ghosn Plans to Name People Behind ‘Coup’ at Briefing, Fox Says

Ghosn Says He’ll Name Names, Including in Japan Government: FBN(抜粋)