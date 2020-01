イスラエルのネタニヤフ首相は6日に開かれた安全保障担当閣僚らとの会合で、エスカレートしつつあるイランとの衝突にイスラエルは巻き込まれてはならないと述べた。会合に出席した閣僚2人がイスラエルのテレビ局「チャンネル13」に明らかにしたと、ニュースサイトのアクシオスが報じた。

原題:

Israel PM Says Iran General Killing Solely Done by U.S.: Axios(抜粋)