金現物相場が6日に上昇し、2013年4月以来の高値を記録した。中東地域での緊張激化で地政学的な不確実性が高まり、安全資産への需要が増加した。パラジウムも続伸し、最高値を更新。銀と白金も値を上げた。



金現物は一時2.3%高の1オンス=1588.13 ドルをつけた。シンガポール時間午前7時22分(日本時間午前8時22分)時点は1.5%高の1575.36ドル。金先物は2.5%高の1590.90ドル。



パラジウムは一時1.2%高の2013.90ドル。

原題:Gold Climbs to Highest Level Since 2013 on Iran-U.S. Tension (1)(抜粋)