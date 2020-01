中国は米国との貿易交渉における第1段階合意に署名するため、1月13日に代表団をワシントンに送る方向で暫定的に計画している。香港の英字紙サウス・チャイナ・モーニング・ポスト( SCMP)が関係者情報として報じた。

これによると、劉鶴副首相率いる代表団は16日に帰国する予定。当初は今月のもっと早い時期の訪米を計画していたが、トランプ大統領が昨年末に突然のツイッター投稿で、15日にホワイトハウスで合意に署名すると表明したことから、中国側は予定を変更せざるを得なかったという。

同紙によれば、米中とも1月中に第1段階の合意が最終的にまとまると見込んでいたが、トランプ氏が一方的に、習近平国家主席が不在にもかかわらず合意書に署名する意向や日程を表明したのは中国側にとって想定外だった。

原題:China Delegation May Travel to Washington on Jan. 13, SCMP Says(抜粋)