日産自動車の元会長カルロス・ゴーン被告は、日本からの出国に関して妻キャロルさんなど家族は一切関与していないと、電子メールで声明を発表した。

「出国は自分一人で計画、準備した。家族は一切関わらなかった」

家族の助けがあったとの報道は事実に反する-ゴーン被告

原題:

Ghosn Says His Family Played No Role in His Departure From Japan(抜粋)