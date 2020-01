Photographer: Katsumi KASAHARA/Gamma-Rapho Photographer: Katsumi KASAHARA/Gamma-Rapho

オリンパス元社長のマイケル・ウッドフォード氏は英紙タイムズとのインタビューで、金融商品取引法違反などの罪で日本で起訴されたカルロス・ゴーン被告が国外逃亡したことは正しい選択だとの見解を示した。

ウッドフォード氏は、ゴーン被告が公正な裁判を受けられていたかどうか「重大な疑義」が生じると指摘。同被告が「なぜそのようにしたか完全に理解できる」と語った。

ウッドフォード氏(2012年) Photographer: Kiyoshi Ota/Bloomberg *** Local Caption *** Michael C. Woodford

ウッドフォード氏は2011年4月にオリンパス初の外国人社長に就任したが、同年10月に社長職を 解任された。同社による巨額の不正会計と長年にわたる損失隠しを暴いた後、日本から出国した。

原題:

Former Olympus CEO Says Ghosn Was Right to Flee Japan: Times(抜粋)