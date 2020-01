ムニューシン米財務長官は、1月20-24日にスイス・ダボスで開かれる世界経済フォーラム年次総会(ダボス会議)に出席する米代表団を率いる。ホワイトハウスが発表した。

ロス商務長官やスカリア労働長官、チャオ運輸長官、米通商代表部(USTR)のライトハイザー代表、大統領補佐官のイバンカ・トランプ氏、大統領上級顧問のジャレッド・クシュナー氏も代表団に加わる。

ホワイトハウス当局者が匿名を条件に語ったところによると、トランプ大統領も出席する見込み。

原題:

Treasury Secretary Mnuchin to Lead U.S. Delegation to Davos (1)(抜粋)