北朝鮮の金委員長、新たな戦略的兵器を世界は近く目にするだろう

北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長は同党中央委員会の総会で、同国の新たな戦略的兵器を世界は近い将来目にするだろうと述べた。

北朝鮮は米国による対話の悪用は決して容認しないとし、北朝鮮の国民がこれまで耐えてきた痛みと抑制されてきた発展の代価として、今後は「衝撃的な実際の行動」にシフトするとも語った。

金委員長はまた、経済上の目に見える結果のためだけに将来の安全保障を断念することはないとし、米国が北朝鮮への敵視政策を続けるなら、朝鮮半島の非核化は決して起こらないとも言明。米国が敵視政策をやめ、永続的な和平メカニズムが設定されるまで、北朝鮮は国家の安全のために必要不可欠な戦略的兵器を着実に開発していくと付け加えた。

さらに、米国からの核の脅威を封じ込め、長期の国家安全を保証できる強力な核抑止力について、常に警告していくとも語り、北朝鮮の抑止力の規模や深さは米国の今後の態度次第で「調整」していくと説明した。

原題:

Kim Jong Un Says World Will Witness New Strategic Weapon Soon(抜粋)