12月30日の海外株式･債券･為替･商品市場

◎NY外為:ドル指数が6カ月ぶり低水準-円やフラン買われる

30日のニューヨーク外国為替市場ではブルームバーグ・ドル・スポット指数が下げ、一時6カ月ぶりの低水準となった。年末を控えたポートフォリオのリバランスや、短期のトレンドを捉えたモメンタムの売りが背景。ドルは主要10通貨全てに対して下落。円とスイス・フランの上昇が特に目立ち、ニュージーランド・ドルやオーストラリア・ドルも買われた。

ニューヨーク時間午後4時8分現在、ブルームバーグのドル指数は0.2%低下。一時は0.4%下げ、6月28日以来の低水準をつけた 30日は米国株も下落した。米国債市場では10年債利回りが一時1.94%に上昇し、利回り曲線がベアスティープ化。2年債と10年債の利回り差は34ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)と、2018年以来の大きさに拡大した

ユーロは対ドルで0.2%高の1ユーロ=1.1200ドル。4営業日続伸。一時は0.4%高の1.1221ドルと、8月13日以来の高値に達した。ショートカバーが入ったほか、 オプション市場でユーロに対する強気のセンチメントが高まっている

オプション市場でユーロに対する強気のセンチメントが高まっている 世界的に債券利回りが上昇する中でも、避難通貨が買いを集めた 円やスイス・フランは イラクや北朝鮮、 ロシアを巡る地政学的懸念によっても押し上げられた ドルは対フランで0.6%安。一時は0.8%下落し、8月13日以来の安値 ドルは円に対しては0.5%安の1ドル=108円85銭。一時、0.6%安の108円77銭を付けた。ストップロスの売りのほか、日本の年末年始の休暇を控え、ポジションをスクエアにする動きが広がった



◎米国株・国債・商品:株は下落、ハイテク中心に売り-国債も下げる

30日の米株式相場は下落。薄商いの中を売りが優勢になった。米国債相場も下げた。

米国株は下落、薄商いの中をハイテク中心に売り

米国債は小幅安、10年債利回り1.89%

NY原油先物は小反落、在庫減や地政学リスクで高値圏維持

NY金先物は小幅続伸、ドル下落やETFへの資金流入で

S&P500種株価指数は約3週間ぶりの大幅安。フェイスブックやアマゾン・ドット・コム、グーグルの親会社アルファベットなどハイテク株を中心に売りが出た。S&P500種は年間ベースではなお好調で、このままいけば2013年以降で最大の上昇となる。

10年債利回りは一時の上昇幅を削る展開となった。

S&P500種は前日比0.6%下落の3221.29で終了。ダウ工業株30種平均は183.12ドル(0.6%)安の28462.14ドルで終えた。ナスダック総合指数は0.7%下落。ニューヨーク時間午後4時13分現在、米10年債利回りは1ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の1.89%。

ブリン・モー・トラストの最高投資責任者(CIO)、ジェフ・ミルズ氏は「今週はずっと低調な商いになるはずなので、日ごとの動きや週の変動を具体的な材料に結びつけることはしない」と話した。「大きく上げてきた相場は興味深い水準にあり、テクニカル的には買われ過ぎの状態だ」と述べた。

ニューヨーク原油先物相場は小反落したが、3カ月ぶり高値付近を維持した。在庫減少を示した前週末の統計が引き続き材料視されたほか、地政学リスクが相場を下支えした。イランは30日、ホルムズ海峡付近で燃料タンカーを拿捕(だほ)、米国は29日にイラクとシリアで親イラン派の拠点を空爆した。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物2月限は4セント(0.1%)安の1バレル=61.68ドルで終了。このままいけば、年間では2016年以降で最大の上げとなる。ロンドンICEの北海ブレント2月限は前日比28セント高の68.44ドル。

ニューヨーク金先物相場は小幅続伸。ドル下落に加え、金価格に連動する上場投資信託(ETF)への資金流入を背景に買いが続いた。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物2月限は0.1%未満高い1オンス=1518.60ドルで終了。このまま月を終えると、月間で8月以来の大幅高となる。

◎欧州債:ドイツ債が大幅下落、利回りは5月来の高水準ー通商楽観で

30日の欧州債は総じて下落。通商を巡る緊張の緩和や新年に予想される季節的な供給増が材料視された。ドイツ債利回りは5月以来の高水準となった。

英国債はアンダーパフォーム。10年債利回りは一時11ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇。これは10月11日以来で最大

ナバロ米大統領補佐官が中国との第1段階合意は「完全にまとまっている」と述べたことを手掛かりにドイツ債の売りは加速した

周辺のユーロ圏国債のパフォーマンスはドイツ債を上回った

ドイツ10年債利回りは7bp上げてマイナス0.18%、英10年債利回りは11bp上げて0.86%、イタリア10年債利回りは4bp上げて1.41%

