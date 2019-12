【ＮＹ外為】ドル指数が６カ月ぶり低水準－円やフラン買われる

30日のニューヨーク外国為替市場ではブルームバーグ・ドル・スポット指数が下げ、一時6カ月ぶりの低水準となった。年末を控えたポートフォリオのリバランスや、短期のトレンドを捉えたモメンタムの売りが背景。ドルは主要10通貨全てに対して下落。円とスイス・フランの上昇が特に目立ち、ニュージーランド・ドルやオーストラリア・ドルも買われた。

ニューヨーク時間午後4時8分現在、ブルームバーグのドル指数は0.2%低下。一時は0.4%下げ、6月28日以来の低水準をつけた 30日は米国株も下落した。米国債市場では10年債利回りが一時1.94%に上昇し、利回り曲線がベアスティープ化。2年債と10年債の利回り差は34ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)と、2018年以来の大きさに拡大した

ユーロは対ドルで0.2%高の1ユーロ=1.1200ドル。4営業日続伸。一時は0.4%高の1.1221ドルと、8月13日以来の高値に達した。ショートカバーが入ったほか、 オプション市場でユーロに対する強気のセンチメントが高まっている

オプション市場でユーロに対する強気のセンチメントが高まっている 世界的に債券利回りが上昇する中でも、避難通貨が買いを集めた 円やスイス・フランは イラクや北朝鮮、 ロシアを巡る地政学的懸念によっても押し上げられた ドルは対フランで0.6%安。一時は0.8%下落し、8月13日以来の安値 ドルは円に対しては0.5%安の1ドル=108円85銭。一時、0.6%安の108円77銭を付けた。ストップロスの売りのほか、日本の年末年始の休暇を控え、ポジションをスクエアにする動きが広がった



原題:

Dollar Hits 6-Month Low as Year Winds Down; Yen Up: Inside G-10(抜粋)