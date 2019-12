中国の劉鶴副首相は貿易交渉の代表団を率いて、今週土曜日に訪米する予定だ。香港の英字紙サウスチャイナ・モーニング・ポスト (SCMP)が、状況について説明を受けた関係者の話を基に報じた。関係者の氏名は明らかにしていない。

同紙によると、劉副首相はワシントンで米中貿易交渉の「第1段階」合意に署名する見通し。中国代表団は来週半ばまで米国に滞在する見込みだという。

関連記事:中国との合意、1月第1週の署名を米国は想定-ライトハイザー氏

原題:

China’s Liu to Lead Trade Delegation to U.S. Saturday: SCMP(抜粋)