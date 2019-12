2020年のユーロの対ドル相場についてアナリストは上昇を予想しているが、オプショントレーダーも異議を唱えていない。

ユーロ・ドルの3カ月物リスクリバーサルは30日、ユーロのコール(買う権利)オーバーが9ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)進み、一時40bpと昨年1月以来の高水準を付けた。

ブルームバーグが調査したアナリストの予想中央値によると、ユーロは来年4%余り上昇すると見込まれている。

備考:バシリス・カラマニス氏はブルームバーグに寄稿する為替・金利ストラテジストです。ここに示された分析は同氏自身のものであり、投資助言を意図したものではありません

