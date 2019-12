グラブ・ホールディングスとシンガポール・テレコムは共同で、シンガポールでのデジタルバンクの免許取得を申請する。



両社の発表資料によると、グラブが合弁会社の60%、シングテルが40%を保有する計画。

