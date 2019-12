中国の崔天凱駐米大使は、中国は米中貿易交渉の第1段階合意を履行すると述べ、台湾などの問題に関して米国も約束を果たすべきだと示唆した。

崔大使は中国国営テレビ、中国環球電視網(CGTN)との28日夜のインタビューで発言。新たな冷戦に関する話は「極めて無責任だ」とも語った。中国と米国は暫定合意の最終的な詰めに取り組んでおり、実現すれば中国製品への関税が一部撤回される可能性がある。

「われわれは約束したことを常に実行する。それに関する問題は一切ない」と崔氏は発言。「米国は『一つの中国』政策にコミットしている。彼らがコミットメントを守ることを期待するだけだ」と続けた。

原題:

U.S. Urged to Honor One-China Policy as Trade Talks Progress(抜粋)