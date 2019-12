ボーイング、取締役会顧問ルティッグ氏も退任－ＭＡＸの法務担当

米航空機メーカー、 ボーイングは26日、墜落事故を起こした「737MAX」の危機対応を担当した取締役会顧問兼シニアアドバイザー、エグゼクティブバイスプレジデントのマイケル・ルティッグ氏が年末で退任すると発表した。

ボーイングでは、3日前に発表されたデニス・マレンバーグ前最高経営責任者(CEO)に続く上級幹部の辞任となる。ルティッグ氏は今年5月、737MAXの墜落事故に関係する法務についてマレンバーグ氏と取締役会に助言する顧問に再任された。

同社は23日、10月から会長を務めていたデービッド・カルフーンが来年1月13日付で社長兼CEOに就任し、それまでの間グレッグ・スミス最高財務責任者(CFO)が暫定CEOを務めると発表していた。

原題: Boeing Says Key Legal Adviser on 737 Max Crisis Will Retire(抜粋)