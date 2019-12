米軍のサイバーセキュリティー当局者は2020年の米選挙で、ロシアの介入阻止を目的とした情報戦争戦術を策定している、と米紙ワシントン・ポストが伝えた。匿名の現職・元政府当局者のコメントを引用。

原題:

U.S. Mulls Tactics to Curb Russia Interference in Election: WaPo(抜粋)