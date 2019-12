トランプ米大統領は中国との貿易取引は「成立」しており、翻訳と文書作成の作業に取り組んでいるのみだと述べた。

トランプ氏はフロリダ州のリゾート地に所有する別荘「マールアラーゴ」で記者団に対し、「中国との合意に関して、われわれは署名式を行うことになる」と語った。

同氏はまた、中国の習近平国家主席と自身が会談する前に、米中が合意に署名する可能性を示唆した。

原題:

Trump Says There Will Be China Trade Deal Signing Ceremony(抜粋)