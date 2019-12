中国国家外為管理局(SAFE)の陸磊副局長は24日、中国と米国がまとめた「第1段階」の貿易合意が中国の外国為替市場にとって好ましい環境づくりをしていると述べ、同市場が今後1年、全体的にバランスが取れるような環境が生じていると指摘した。

陸副局長は北京でのフォーラムで、グローバル市場を含め来年のリスクを防ぐため、中国として事前に計画を練っていくと説明。資本勘定における人民元の交換性を着実に高めるとも話したが、詳細は示さなかった。

原題:

China Forex Regulator Says Trade Deal to Help Market Balanced(抜粋)