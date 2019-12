中国のバイトダンス(字節跳動)は、運営する動画共有アプリ「ティックトック」のグローバル本部を中国外に複数設置することを検討していると、ダウ・ジョーンズ通信(DJ)が事情に詳しい匿名の関係者の話を基に伝えた。

DJによると、シンガポールやロンドン、ダブリンなどが検討されている。ティックトックは現在本部を持たず、幹部は上海を拠点としている。

複数のグローバル本部設置は内部で数カ月にわたり検討されていたと、DJは報道。ティックトックの広報担当者はDJの問い合わせに直接回答しなかったが、世界各地のチームが現地の事業について持つ裁量は拡大していると説明したという。

原題:TikTok Considering Global Headquarters Outside of China: DJ(抜粋)