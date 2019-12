米投資会社カーライルは英資産運用会社 ハーウッド・ウェルス・マネジメント・グループを1株当たり現金145ペンスで買収する計画だ。同社の発行済み株式全体を約9070万ポンド(約129億円)と評価する取引となる。

23日の発表資料によれば、ハーウッドの約68.7%を代表する株主がカーライルによる買収提案を支持している。

スカイニューズは22日、匿名の関係者からの情報を引用し、カーライルがハーウッドの企業価値を約1億ポンドと評価し、同社を非公開企業とする取引がロンドン証券取引所(LSE)への23日の届け出で公表されると報じていた。

Carlyle Seeks to Buy Harwood for 145p/Shr in Cash(抜粋)