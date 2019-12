中国は日本産牛肉の輸入禁止を一部解除した。税関総署が 声明で明らかにした。

声明によれば、輸入が認められたのは月齢30カ月未満の牛の骨なし肉。19日に輸入禁止措置が解除された。

中国は2001年に日本での牛海綿状脳症(BSE)発生に伴い禁輸措置を講じていた。

原題:China Lifts 18-Year Ban on Some Japan Beef Imports Before Summit(抜粋)