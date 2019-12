Photographer: Peter Foley/Bloomberg Photographer: Peter Foley/Bloomberg

中国は来年1月1日から一部の産品で輸入関税を引き下げる。国営新華社通信が報じた。引き下げで計859品目が優遇輸入関税を受ける見通し。

中国は一部の消費財の輸入を拡大する。来年7月1日からは一部の情報技術(IT)製品の輸入関税も引き下げる。

原題:CORRECT: China to Cut Some Import Tariffs From Jan. 1 (抜粋)