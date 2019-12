主要通貨を巡る投資でトレーダーは1月について、ドル安・円高に賭けるべきかもしれない。スウェーデンの銀行SEBのカール・シュタイナー氏が指摘した。

1月のドル安・円高を予想したトレーダーは2009年以降の11年間のうち8年で利益を得ており、このパターン通りとなれば、ドルが上昇していても年明けには弱含む可能性がある。

主任クオンティタティブ為替ストラテジストのシュタイナー氏は19日の電話取材に対し、一般的に年初は投資家が「新たなポジション構築でドルを売って他の通貨を買う」とし、それがドル安の要因かもしれないと説明した。

Shorting Dollar-Yen Traders betting on a weaker greenback generally prevail in January Source: Bloomberg

原題:

History Suggests January May Be the Time to Short Dollar-Yen (1)(抜粋)