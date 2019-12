米NBCは21日、商業衛星画像の分析を基に、北朝鮮が大陸間弾道ミサイル(ICBM)の製造関連施設に構造物を設置したと 報じた。北朝鮮が米本土に到達可能な兵器の試験を再開するとの懸念を生じさせるものだ。

NBCによれば、米ミドルベリー国際大学院の東アジア不拡散プログラム担当ディレクター、ジェフリー・ルイス氏が分析した衛星会社 プラネット・ラブズの画像では、長距離ミサイル発射装置のアーム立ち上げを収容できる場所に仮設構造物が設置された様子が示された。

原題:N. Korea Expands Plant Making Missiles That Can Reach U.S.: NBC(抜粋)