ソフトバンクグループのビジョン・ファンドは、インドのアイウエア小売業者、レンズカートに2億7500万ドル(約300億円)超を投資する。

資金はテクノロジー拡充とサプライチェーンインフラの強化に活用すると、レンズカートが電子メールで発表した。

ビジョン・ファンドの投資に際してレンズカートの初期投資家の一部も株式を売却した。

原題:SoftBank Vision Fund to Invest Over $275M in India’s Lenskart(抜粋)