イングランド銀行(英中銀)は音声での市場ニュース提供を専業とする企業の全てを、記者証を発行する報道機関のリストから除外した。英紙タイムズが報じた。

同紙によれば、こうした企業の一つであるライブスコークは2018年にエンバーゴ(解禁)付きの情報入手が認められている報道機関リストから削除されている。

英中銀は一部のトレーダーが、同中銀の記者会見が放送される最大10秒前に情報にアクセスできたことを突き止めたと英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)は報じている。

原題:

BOE Cuts News Cos. Specializing in Audio From Press List: Times、BOE, U.S. Fed Examine Traders’ Access to Audio Feeds: FT (1)(抜粋)