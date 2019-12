スウェーデンがマイナス金利脱却－いずれ他国も追随と債券市場警戒

スウェーデン中央銀行は19日、長くマイナスだった政策金利をゼロ%に引き上げ、債券市場は他の中銀もいずれ追随するであろうことを思い出した。

スウェーデン中銀の政策発表後、世界の債券は値下がりした。 欧州中央銀行(ECB)や スイス国立銀行、 日本銀行などマイナス金利を採用する他の中銀にとって、スウェーデンは先例となる。こうした中銀から金利をプラス圏に向かわせる兆候が出れば、長期債の価格はさらに下がり得る。

「金利がマイナスにとどまるという考えが突然取り除かれれば、債券のリスクは利回り上昇が全てになる」 と、M&Gインベストメンツのファンドマネジャー、エリック・ロナガン氏は指摘。「債券市場はリスクの高い場所になる」とブルームバーグテレビジョンとのインタビューで語った。

スウェーデン中銀、マイナス金利脱却-政策金利をゼロに引き上げ

Risky Place to Be Riksbank's move off sub-zero rate policy helps lift yields Source: Bloomberg

市場は、2021年7月のECBの10ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)利上げ確率約20%を織り込んだ。16日には同月の利下げ確率5%を織り込んでいた。

19日の欧州債市場でドイツ10年債利回りは2bp上昇。10年物英国債利回りは4bp上昇した。

