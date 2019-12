米上院は19日、ビーガン北朝鮮担当特別代表の国務副長官への就任を承認した。採決は賛成90、反対3。

ポンペオ国務長官が上院選への出馬のために辞任すれば、ビーガン氏が国務省トップとなる可能性がある。

原題:

Senate Confirms North Korea Envoy Biegun as No. 2 at State Dept(抜粋)