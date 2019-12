イングランド銀行(英中央銀行)の次期総裁に英金融行動監視機構(FCA)のベイリー長官が起用される、と英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が報じた。匿名の関係者を引用。指名は20日にも発表される。

原題:

Andrew Bailey Selected to Be Next Bank of England Governor: FT(抜粋)