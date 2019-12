【米国株・国債・商品】株はまた最高値更新、記録的な年末ラリーに

19日の米株式相場は上昇。上値を追う動きが広がり、主要株価指数は最高値を更新した。米国株の時価総額は今年、5兆ドル余り拡大している。

米国株はS&P500とダウ平均、ナスダック総合が最高値

米国債はほぼ変わらず、10年債利回り1.92%

NY原油先物は上昇、貿易巡る楽観で需要見通し改善

NY金先物は反発、米経済指標が低調

S&P500種株価指数は反発し、初めて3200を突破。テクノロジーやヘルスケア、通信株が上げを主導した。同指数は10月入りから7%超、年初からは27%それぞれ値上がりしている。 新規失業保険申請件数は予想ほど減らなかったものの、景気の健全性に関する見方を変えるには至っていない。米下院によるトランプ大統領の弾劾訴追は材料視されなかった。中国は13日に発表された米中貿易合意の第1段階の署名に向け、米国と緊密に意思疎通していると明らかにした。

ニューヨーク時間午後4時過ぎの暫定値では、S&P500種は前日比0.5%高い3205.37。ダウ工業株30種平均は137.68ドル(0.5%)上げて28376.96ドル。ナスダック総合指数は0.7%上昇。米10年債利回りはほぼ変わらずの1.92%。

ニューヨーク原油先物相場は上昇。3カ月ぶりの高値を付けた。前日に発表された米燃料在庫は増加したものの、貿易を巡る楽観を背景に需要見通しが明るくなり、買いが入った。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物1月限は29セント(0.5%)高の1バレル=61.22ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント2月限は37セント高の66.54ドル。

ニューヨーク金先物相場は反発し、2週間ぶりの高値となった。米経済指標がエコノミスト予想を下回ったことで、逃避先資産としての金の需要が支えられた。新規失業保険申請件数は予想ほど減らなかったほか、フィラデルフィア連銀製造業景況指数は6カ月ぶり低水準。中古住宅販売件数と景気先行指標総合指数はいずれも予想に届かなかった。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物2月限は0.4%高の1オンス=1484.40ドルで終了。中心限月の終値としては3日以来の高値。

