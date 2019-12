英政府は来年1月31日の欧州連合(EU)離脱を可能にし、離脱に伴う移行期間を同年末までとする法案を発表すると明らかにした。

この法案はジョンソン首相がEUと結んだ離脱協定を法制化するもので、英国におけるEUとスイスの出身者に対する権利を明記。英国領北アイルランドとアイルランドの新たな取り決めも盛り込む。ただ、離脱後のEUとの関係については、さらなる法律が必要だとしている。

また、EU離脱省は1月末の離脱期限後に解体する方針も打ち出した。政府報道官は発表文で、「1月31日のEU離脱をもってEU離脱省はその役目を終える」と説明した。

