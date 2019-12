中国は米国との貿易戦争において最初に関税を課した品目の中から、関税を免除する対象のリストの第2弾を公表した。国務院の関税税則委員会が 声明で発表した。

リストによると、ポリエチレンなど米国製の化学製品6品目の関税が免除される。

中国は関税免除の申請の査定を継続し、貿易戦争での関税第2弾に対する免除リストを後日発表するとしている。

原題:

China to Waive Tariffs on Some U.S. Chemical Products(抜粋)